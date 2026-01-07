First Touch

logo for firsttouchonline.com
Menu

How To Watch The World Cup on TV in the US

By /

The 2026 World Cup is drawing ever closer. The tournament will kick off on June 19th and will be the largest ever staged, with 48 teams playing across Mexico, Canada, and the United States.

As always, First Touch is on hand with our guide to watching all the matches across the five weeks of coverage. 

Here you will find all the information you need about kick-off times and TV and streaming channels for every game of World Cup 2026

Group A: Mexico, South Africa, Korea Republic, UEFA Winner D (Czech Republic/Republic of Ireland/Denmark/North Macedonia
Group B: Canada, Switzerland, Qatar, UEFA Winner A (Wales/Bosnia and Herzegovina/Italy/Northern Ireland)
Group C: Brazil, Morocco, Haiti, Scotland
Group D: United States, Paraguay, Australia, UEFA Winner C (Slovakia/Kosovo/Turkey/Romania)
Group E: Germany, Curaçao, Côte d’Ivoire, Ecuador
Group F: Netherlands, Japan, Tunisia, UEFA Winner B (Ukraine/Sweden/Poland/Albania)
Group G: Belgium, Egypt, Iran, New Zealand
Group H: Spain, Cabo Verde, Saudi Arabia, Uruguay
Group I: France, Senegal, Norway, IC Winner 2 (Iraq/Bolivia/Suriname)
Group J: Argentina, Algeria, Austria, Jordan
Group K: Portugal, Uzbekistan, Colombia, IC Winner 1 (DR Congo/New Caledonia/Jamaica)

Thu Jun 11

Group A (Mexico City)

3:00 PM Mexico v South Africa

Group A (Guadalajara)

10:00 PM South Korea v UEFA Winner D

Fri Jun 12

Group B (Toronto)

3:00 PM Canada v UEFA Winner A

Group D (Los Angeles)

9:00 PM USA v Paraguay

Sat Jun 13

Group B (San Francisco)

3:00 PM Qatar v Switzerland

Group C (New Jersey)

6:00 PM Brazil v Morocco

Group C (Boston)

9:00 PM Haiti v Scotland

Group D (Vancouver)

11:55 PM Australia v Winner C

Sun Jun 14

Group E (Houston)

1:00 PM Germany v Curacao

Group F (Dallas)

4:00 PM Netherlands v Japan

Group E (Philadelphia)

7:00 PM Ivory Coast v Ecuador

Group F (Monterrey)

10:00 PM UEFA Winner B v Tunisia

Mon Jun 15

Group H (Atlanta)

12:00 PM Spain v Cape Verde

Group G (Seattle)

3:00 PM Belgium v Egypt

Group H (Miami)

6:00 PM Saudi Arabia v Uruguay

Group G (Los Angeles)

9:00 PM Iran v New Zealand

Tue Jun 16

Group I (New Jersey)

3:00 PM France v Senegal

Group I (Boston)

6:00 PM IC Winner 2 v Norway

Group J (Kansas City)

9:00 PM Argentina v Algeria

Group J (San Francisco)

11:55 PM Austria v Jordan

Wed Jun 17

Group K (Houston)

1:00 PM Portugal v IC Winner 1

Group L (Dallas)

4:00 PM England v Croatia

Group L (Toronto)

7:00 PM Ghana v Panama

Group K (Mexico City)

10:00 PM Uzbekistan v Colombia

Thu Jun 18

Group A (Atlanta)

12:00 PM UEFA Winner D v South Africa

Group B (Los Angeles)

3:00 PM Switzerland v UEFA Winner A

Group B (Vancouver)

6:00 PM Canada v Qatar

Group A (Guadalajara)

9:00 PM Mexico v South Korea

Fri Jun 19

Group D (Seattle)

3:00 PM USA v Australia

Group C (Boston)

6:00 PM Scotland v Morocco

Group C (Philadelphia)

9:00 PM Brazil v Haiti

Group D (San Francisco)

11:55 PM UEFA Winner C v Paraguay

Sat Jun 20

Group F (Houston)

1:00 PM Netherlands v UEFA Winner B

Group E (Toronto)

4:00 PM Germany v Ivory Coast

Group E (Kansas City)

8:00 PM Equador v Curacao

Group F (Monterrey)

11:55 PM Tunisia v Japan

Scroll to Top