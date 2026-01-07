How To Watch The World Cup on TV in the US

The 2026 World Cup is drawing ever closer. The tournament will kick off on June 19th and will be the largest ever staged, with 48 teams playing across Mexico, Canada, and the United States.
As always, First Touch is on hand with our guide to watching all the matches across the five weeks of coverage.
Here you will find all the information you need about kick-off times and TV and streaming channels for every game of World Cup 2026
Group A: Mexico, South Africa, Korea Republic, UEFA Winner D (Czech Republic/Republic of Ireland/Denmark/North Macedonia
Group B: Canada, Switzerland, Qatar, UEFA Winner A (Wales/Bosnia and Herzegovina/Italy/Northern Ireland)
Group C: Brazil, Morocco, Haiti, Scotland
Group D: United States, Paraguay, Australia, UEFA Winner C (Slovakia/Kosovo/Turkey/Romania)
Group E: Germany, Curaçao, Côte d’Ivoire, Ecuador
Group F: Netherlands, Japan, Tunisia, UEFA Winner B (Ukraine/Sweden/Poland/Albania)
Group G: Belgium, Egypt, Iran, New Zealand
Group H: Spain, Cabo Verde, Saudi Arabia, Uruguay
Group I: France, Senegal, Norway, IC Winner 2 (Iraq/Bolivia/Suriname)
Group J: Argentina, Algeria, Austria, Jordan
Group K: Portugal, Uzbekistan, Colombia, IC Winner 1 (DR Congo/New Caledonia/Jamaica)
Thu Jun 11
Group A (Mexico City)
3:00 PM Mexico v South Africa
Group A (Guadalajara)
10:00 PM South Korea v UEFA Winner D
Fri Jun 12
Group B (Toronto)
3:00 PM Canada v UEFA Winner A
Group D (Los Angeles)
9:00 PM USA v Paraguay
Sat Jun 13
Group B (San Francisco)
3:00 PM Qatar v Switzerland
Group C (New Jersey)
6:00 PM Brazil v Morocco
Group C (Boston)
9:00 PM Haiti v Scotland
Group D (Vancouver)
11:55 PM Australia v Winner C
Sun Jun 14
Group E (Houston)
1:00 PM Germany v Curacao
Group F (Dallas)
4:00 PM Netherlands v Japan
Group E (Philadelphia)
7:00 PM Ivory Coast v Ecuador
Group F (Monterrey)
10:00 PM UEFA Winner B v Tunisia
Mon Jun 15
Group H (Atlanta)
12:00 PM Spain v Cape Verde
Group G (Seattle)
3:00 PM Belgium v Egypt
Group H (Miami)
6:00 PM Saudi Arabia v Uruguay
Group G (Los Angeles)
9:00 PM Iran v New Zealand
Tue Jun 16
Group I (New Jersey)
3:00 PM France v Senegal
Group I (Boston)
6:00 PM IC Winner 2 v Norway
Group J (Kansas City)
9:00 PM Argentina v Algeria
Group J (San Francisco)
11:55 PM Austria v Jordan
Wed Jun 17
Group K (Houston)
1:00 PM Portugal v IC Winner 1
Group L (Dallas)
4:00 PM England v Croatia
Group L (Toronto)
7:00 PM Ghana v Panama
Group K (Mexico City)
10:00 PM Uzbekistan v Colombia
Thu Jun 18
Group A (Atlanta)
12:00 PM UEFA Winner D v South Africa
Group B (Los Angeles)
3:00 PM Switzerland v UEFA Winner A
Group B (Vancouver)
6:00 PM Canada v Qatar
Group A (Guadalajara)
9:00 PM Mexico v South Korea
Fri Jun 19
Group D (Seattle)
3:00 PM USA v Australia
Group C (Boston)
6:00 PM Scotland v Morocco
Group C (Philadelphia)
9:00 PM Brazil v Haiti
Group D (San Francisco)
11:55 PM UEFA Winner C v Paraguay
Sat Jun 20
Group F (Houston)
1:00 PM Netherlands v UEFA Winner B
Group E (Toronto)
4:00 PM Germany v Ivory Coast
Group E (Kansas City)
8:00 PM Equador v Curacao
Group F (Monterrey)
11:55 PM Tunisia v Japan